En medio de las limitaciones, se estima que economía cubana no decrezca en 2019

En medio de las limitaciones, y gracias al esfuerzo del pueblo, se estima que la economía cubana no decrezca en 2019, afirmó este martes Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, a diputados de la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP).

En presencia de Miguel Díaz-Canel, Presidente de la República; de Esteban Lazo, Presidente de la ANPP, y de miembros del Consejo de Ministros, Gil Fernández aseveró que esto constituye una prueba de la capacidad de resistencia y de las reservas internas con las que cuenta el país.

No resulta fácil sobreponerse al impacto del bloqueo impuesto por Estados Unidos, pero aún cuando no alcancemos todas las metas previstas hemos logrado mantener niveles de actividad importantes para la economía, dijo.

Recordó que el país ha afrontado restricciones adicionales con la asignación de portadores energéticos, lo cual ha provocado afectaciones al transporte público, a la agricultura, producción y distribución de alimentos, así como la paralización temporal de algunas inversiones, y disminución del ritmo de otras.

A esto se ha respondido con más unidad, no se han aplicado medidas neoliberales, no se han cerrado escuelas ni hospitales, no se han incrementado precios del combustible ni de la electricidad para disminuir el consumo, contrario a ello se ha convocado a ahorrar y a compartir entre todos el esfuerzo, aseveró Gil Fernández.

El titular hizo alusión a un grupo de medidas adoptadas durante el año para impulsar la economía, entre ellas el incremento salarial en el sector presupuestado, el inicio de las ventas en divisas y la aprobación de 28 medidas para fortalecer la empresa estatal socialista.

En cuanto al contexto internacional, explicó que las perspectivas de las economías mundiales apuntan a la baja en comparación con lo pronosticado a principios de año y que según la CEPAL, persiste una desaceleración generalizada en América Latina y el Caribe en 2019, previéndose un crecimiento de 0,1 por ciento.

Las comisiones permanentes de trabajo sesionarán hoy y mañana, el jueves los diputados recibirán información sobre temas económicos y el viernes y sábado acontecerá el Cuarto Período Ordinario de Sesiones del legislativo cubano en su IX Legislatura.