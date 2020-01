Comparte











El pelotero granmense Roel Santos Martínez estará envuelto en los play offs de la Liga Mexicana del Pacífico (LMP), tras una exitosa actuación en su debut con los Naranjeros de Hermosillo.

Santos Martínez, a pesar de jugar 29 partidos en la clasificatoria, terminó con el tercer mejor average ofensivo del equipo (321 AVE), solo por detrás de los establecidos Yadiel Hernández (Cuba) y Francisco Peguero (República Dominicana), ambos con 336 de promedio.

Roel conectó 44 imparables en 137 veces al bate, con un repunte ofensivo en los últimos 10 desafíos (364 AVE) que le propició reforzar la condición de primer bate de su equipo, después de un lógico inicio con un rendimiento poco estable por su condición de debutante en este fuerte circuito profesional.

La producción de Santos se completa con 21 carreras anotadas, siete extrabases (4-2-1), siete impulsadas, seis boletos, 19 ponches, ocho bases robadas, uno cogido robando, 363 OBP, 401 SLG y 764 OPS.

El jardinero central antillano llegó a Naranjeros de Hermosillo después de dejar buenas credenciales con los Olmecas de Tabasco de la Liga Mexicana de Béisbol (LMB), donde jugó 45 encuentros, disparó 71 imparables y promedió para 378 AVE.

Los Naranjeros enfrentarán a partir de hoy a Venados de Mazatlán en una serie de siete a ganar cuatro, en busca de un boleto para las semifinales de la LMP. Además, se medirán Yaquis de Ciudad Obregón vs Sultanes de Monterrey, Charros de Jalisco vs Cañeros de Los Mochis y Tomateros de Culiacán vs Águilas de Mexicali.