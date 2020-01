La red norteamericana de televisión pública PBS estrenará en abril un documental sobre el CIMAVax, un medicamento cubano contra el cáncer de pulmón en el cual colaboran hoy instituciones de la isla y de Estados Unidos.

Bajo el título de Cubaâ€Ös Cancer Hope, el material audiovisual también se centrará en otras prometedoras terapias contra el cáncer desarrolladas por científicos cubanos, según adelantó en su cuenta de la red social Twitter el Roswell Park Comprehensive Cancer Center, de Nueva York.

Esa entidad científica y el Centro de Inmunología Molecular (CIM) de Cuba anunciaron en septiembre de 2018 la creación de la Innovative Immunotherapy Alliance SA, la primera empresa de biotecnológica cubana-estadounidense.

De acuerdo con la página digital del centro Roswell Park, a través de la asociación histórica con el CIM, la institución norteamericana ayuda a desarrollar varias terapias contra el cáncer “innovadoras y potencialmente vitales”, y el primero de los nuevos enfoques que estarán disponibles para los pacientes estadounidenses es el CIMAvax-EGF.

Expertos de la empresa estadounidense hablaron sobre ese tratamiento el viernes último en el tour de prensa de la Asociación de Críticos de Televisión, que se celebra del 7 al 21 de enero en Pasadena, California, en el cual las diferentes cadenas y servicios de transmisión promocionan sus nuevas propuestas.

Los investigadores cubanos usaron ciencia innovadora y mucho rigor en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer, manifestó en esa cita el doctor Kelvin Lee, del Roswell Park, al referirse al documental Cubaâ€Ös Cancer Hope, el cual podrá verse el 1 de abril en NOVA, una serie transmitida por PBS que se enfoca en temas de ciencia.

Según el especialista, hay un enorme potencial para tratar e, incluso, prevenir, muchos tipos de cáncer, con terapias originarias de la mayor de las Antillas.

Lo maravilloso de trabajar con nuestros colegas cubanos es que realmente creen, en lo más profundo de sus corazones, que la atención médica es un derecho humano, expresó Lee, citado por PBS en Twitter.

Además de Lee en la presentación sobre el venidero documental estuvieron el paciente George Keays; el productor, escritor y director Llewellyn Smith; y la coproductora ejecutiva de NOVA Julia Cort.

PBS difundió en sus redes sociales que esos participantes discutieron cómo los avances cubanos en las vacunas contra el cáncer de pulmón llevan a los estadounidenses a desafiar el bloqueo impuesto por el Gobierno norteamericano contra Cuba hace casi 60 años y a viajar a la isla para recibir tratamiento.

El embajador cubano en Estados Unidos, José Ramón Cabañas, expresó este lunes en Twitter que el trabajo en esta área demuestra una vez más los beneficios de la cooperación entre los dos países.

The benefits of cooperation between #Cuba and the #UnitedStates are proven once again. https://t.co/jfGYEdhpW1

— José Ramón Cabañas (@JoseRCabanas) January 13, 2020