Muertes por coronavirus en China aumenta a 80

Las autoridades de salud de China anunciaron este lunes que el coronavirus 2019-nCoV ha dejado al menos 80 muertes, 2.744 casos de neumonía causada por la infección y 5.794 casos sospechosos.

La Comisión Nacional de Salud informó que 461 de los infectados por el virus se encuentran en condición crítica.

En la provincia de Hubei, epicentro de la enfermedad se presentaron 371 nuevos casos confirmados y la cifra de infectados aumentó a 1.423.

El jefe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, informó el domingo que irá a China debido a la emergencia por el coronavirus.

Amid #CoronavirusOutbreak, China to

– ensure power supplies for households that owe electricity bills

– adjust mortgage & credit card due dates for those temporarily losing sources of income

– put virus-related insurance claims on priority pic.twitter.com/QFA3EXM6dc

— CGTN (@CGTNOfficial) January 27, 2020