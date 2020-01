Evo Morales advierte que quieren impedirle acceso a cargos públicos

Comparte











El expresidente de Bolivia Evo Morales advirtió hoy sobre la campaña orquestada en su país dirigida a impedirle el acceso a cargos públicos en las elecciones generales del 3 de mayo.

“Primero, los golpistas tuvieron miedo de mi candidatura a la Presidencia. Ahora temen que me postulen como diputado o senador. Legalmente, nada me impide ser candidato, pero los golpistas quieren proscribirme y silenciarme, no lo lograrán”, escribió en su perfil de Twitter.

El pasado 27 de enero el exmandatario entregó a sus abogados un poder registrado por un Agente Consular de Bolivia en Argentina, que permitiría realizar las gestiones correspondientes ante el Tribunal Supremo Electoral para postularlo a los cargos de diputado o senador.

La noticia del trámite legal suscitó criterios encontrados en relación con las opciones que de acuerdo con la ley tiene Morales para aspirar a un cargo público, sobre todo dado su estatus de refugiado político en Argentina y las acusaciones judiciales formuladas por las autoridades golpistas.

El abogado constitucionalista José Luis Santisteban aseguró a medios locales que el primer presidente indígena de la historia de Bolivia tiene protegido sus derechos políticos por la Convención Americana y las Naciones Unidas.

En tal situación no tiene impedimento alguno para presentarse e inscribirse como candidato, cumpliendo con los requisitos que el árbitro electoral solicite; sin embargo lo anterior no impide que responda a las acusaciones en su contra, incluso podría ser detenido.

Además Morales advirtió que su intención de aspirar a un cargo público puso en evidencia que es objeto de persecución política por parte del gobierno de facto de su país, encabezado por Jeanine Áñez.

La víspera se conoció que las autoridades golpistas bolivianas destituyeron de su cargo al funcionario de la embajada en Buenos Aires que tramitó el documento al exmandatario.

“La dictadura de Áñez, Camacho y Mesa ha destituido a un agente consular en #Argentina que, por cumplir sus funciones de servidor público, viabilizó poder notarial para mi persona, como lo haría con cualquier otro compatriota”, informó entonces Morales en Twitter.