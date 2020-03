Australia demanda a Facebook por violación de datos de usuarios

Comparte











El Comisionado de Información de Australia presentó hoy una demanda contra Facebook por compartir, sin consentimiento, los datos personales de más de 300 mil personas con el consultor político Cambridge Analytica.

En la demanda de la Corte Federal, la agencia reguladora acusó a Facebook de violar la ley de privacidad al revelar información a través de la encuesta, “This Is Your Digital Life”, en su sitio web.

“El diseño de la plataforma de Facebook significó que los usuarios no pudieron ejercer una elección y un control razonables sobre cómo se divulgó su información personal”, señaló la comisionada de información Angelene Falk, en un comunicado.

Se estima que la demanda pueda ascender a 529 mil millones de dólares estadounidenses si el tribunal dictamina el pago máximo de multa por cada uno de los 311 mil 127 usuarios.

Por su parte, un portavoz de Facebook dijo que la compañía se había comprometido “activamente” con la Oficina del Comisionado de Información en los últimos dos años como parte de la investigación.

“Hemos realizado cambios importantes en nuestras plataformas, en consulta con los reguladores internacionales, para restringir la información disponible e implementar nuevos protocolos para ayudar a las personas a proteger y administrar sus datos”, dijo en un comunicado.

En la demanda australiana, el Comisionado de Información dijo que Facebook no conocía la naturaleza exacta de los datos que compartió con el programa “This Is Your Digital Life” de Cambridge Analytica, pero que no tomó medidas razonables para proteger la información personal de los usuarios.

“Como resultado, la información personal de los individuos australianos afectados estuvo expuesta al riesgo de divulgación, monetización y uso con fines de perfil político”, señaló la presentación judicial.

El pasado mes de julio, la Comisión Federal de Comercio de los Estados Unidos multó a Facebook con cinco mil millones de dólares después de una investigación activada por el mismo cuestionario de personalidad del usuario de 2014 a 2015.

En total, Facebook fue acusado de compartir de manera inapropiada información perteneciente a 87 millones de usuarios a nivel mundial con la herramienta de encuestas de la ahora desaparecida firma británica Cambridge Analytica.