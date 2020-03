Abanderan equipo de béisbol de Cuba a preolímpico de Arizona

Comparte











La selección de beisbol de Cuba que participará este mes en el preolímpico de Arizona, Estados Unidos, fue abanderada hoy en una ceremonia en el Memorial José Martí de esta capital.

El elenco cubano integrado por 26 peloteros, bajo la dirección de Miguel Borroto, viajará el próximo viernes a México, donde efectuará cinco partidos de preparación, previos al torneo de Arizona programado del 22 al 26 de marzo.

Alexander Ayala, jugador de cuadro; y el receptor Yovani Alarcón, depositaron una ofrenda floral ante el monumento al Héroe Nacional de Cuba, en la emblemática plaza de la Revolución de La Habana.

En el acto también tomaron parte los directores de los planteles provinciales que competirán en la 60 Serie Nacional del deporte de las bolas y los strikes, la cual comenzará en el mes de abril con una nueva estructura.

Asistieron a la ceremonia Daniel Báez, funcionario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba (PCC); Osvaldo Vento, presidente del Instituto de Deportes y Recreación de Cuba; el titular de la Federación nacinal de Béisbol, Higinio Vélez; y el comisionado nacional, Ernesto Reinoso.

Los cubanos chocarán con varios clubes profesionales de México a partir del fin de semana, antes de partir hacia Phoenix, capital de Arizona, el 19 de marzo.

El conjunto está compuesto por los siguientes jugadores:

Receptores: Frank Camilo Morejón, Yosvany Alarcón y Yendry Téllez

Jugadores de cuadro: Yordanis Samón, Erisbel Arruebarruena, Raúl González, Cesar Prieto, Dayán García y Alexander Ayala

Jardineros: Roel Santos, Yurisbel Gracial, Frederich Cepeda, Alfredo Despaigne, Yoelkis Guibert

Lanzadores: Lázaro Blanco, Carlos Juan Viera, Yosimar Cousín,

Yariel Rodríguez, Frank Luis Medina, Yoennis Yera, Yudiel Rodríguez, Liván Moinelo, Raidel Martínez, Andy Rodríguez,

Yamichel Pérez y Brayan Chi

Director: Miguel Borroto

El calendario del torneo de Arizona es el siguiente, con hora local:

Domingo 22 de marzo: estadio de Surprise

1 pm Puerto Rico-República Dominicana

7 pm EE.UU.-Nicaragua

Estadio Diablo, de Tempe

1 pm Venezuela-Cuba

7 pm Colombia-Canadá

Lunes 23 marzo: Surprise

1 pm Colombia-Venezuela

7 pm Canadá-Cuba

Tempe

1 pm Nicaragua-Puerto Rico

7 pm R. Dominicana-EE.UU.

Martes 24 March: Surprise

1 pm Nicaragua-R. Dominicana

7 pm Puerto Rico-EE.UU.

Tempe

1 pm Canadá-Venezuela

7 pm Cuba-Colombia

Super Ronda (se jugará en Surprise):

25 de marzo: A2 vs B1

A1 vs B2

26 de marzo:

A2 vs B2

A1 vs B1