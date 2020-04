Llaman autoridades de Salud Pública de Granma a elevar percepción de riesgo ante Covid-19

Comparte











Ante la situación epidemiológica actual que presenta Cuba relacionada con la pandemia de COVID-19, las autoridades de Salud Pública en la provincia de Granma instan a elevar la percepción de riesgo de la población.

De acuerdo con información ofrecida por la doctora Kenia González Medina, jefa de atención médica en Granma, aunque en la provincia no se han reportado nuevos casos confirmados se precisa mantener el aislamiento social y las otras medidas de prevención orientadas por el sistema de salud para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

“Aunque en el territorio no se han reportado en los últimos siete días casos nuevos, si se han confirmado en provincias cercanas pacientes positivos. En esta etapa hay que extremar las medidas de prevención porque el peligro no ha pasado, está latente. Hemos insistido en que en los casos sospechosos y confirmados se cumpla un periodo de aislamiento de 28 días. Recientemente una paciente que ya estaba terminando su primera etapa de aislamiento al realizársele la prueba volvió a dar positivo a COVID-19, no presenta síntomas pero mantiene el virus en su organismo y es capaz de trasmitirlo. Al igual que ella, pudieran existir otras personas que lo porten de manera asintomática, de ahí el riesgo.”, enfatizó.

La funcionaria añadió además que debido a la situación epidemiológica actual del país se consideran ya de riesgo las personas que entren a la provincia de Granma provenientes de otras regiones de la nación. Según precisó se intencionara la búsqueda de estos viajeros en las pesquisas y se llevaran a aislamiento de manera preventiva.

“Es importante que la familia no oculte información de sintomatología o de contacto con personas que hayan estado fuera de la provincia durante el pesquisaje. De lo que se trata es de salvar la vida. Esa es la fortaleza del sistema de salud cubano: es un tesoro invaluable que vela por el bienestar de todo su pueblo y contribuye además con otras regiones del mundo que precisen su ayuda”, recalcó.