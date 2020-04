Comparte











Leonardo Ramón Labrada Mesa, Director Provincial de Transporte en Granma, informó en la Revista Informativa de CNC TV Perspectivas, de nuevas medidas del Subgrupo de Transporte para contribuir al aislamiento social, las cuales entraran en vigor a partir del viernes 10 de abril del 2020:

1. Suspender la transportación masiva de pasajeros en el servicio intermunicipal a los medios estales y privados, solo funcionaran ómnibus en la primera y última salida, previa autorización de cada Consejo de Defensa municipal, donde viajaran aquellos pasajeros que demuestren la necesidad de viajar, ante un equipo multidisciplinario que funcionará en cada terminal de ómnibus.

2. Reducir la capacidad de pasajeros en los ómnibus que continúen circulando solo a la capacidad del medio (sentados).

3. Paralizar el servicio que prestan los mototaxis que circulan en las ciudades de Bayamo y Manzanillo.

4. Reducir el horario para el funcionamiento de los coches y cativanas en los municipios que cuentan con este servicio de 6:00 am a 2:00 pm, con la reducción de la capacidad de pasajeros (Cohes – 4, Cativanas – 6).

5. Reordenar el servicio que presentan los bicitaxis de 6:00 am a 2:00 pm y solo podrán circular con un pasajero.

6. Limitar el servicio urbano en las ciudades de Bayamo y Manzanillo, solo funcionará en los horarios picos, de 6:00 am a 8:30 am, de 11:30 am a 1:30 pm y de 4:30 pm a 7:30 pm.

7. Suspender el servicio de confronta en la ciudad de Bayamo.

8. Aprobar el cierre de todas las terminales, a partir de la última salida o entrada de ómnibus.

9. Reordenar el horario de los inspectores populares de transporte en los puntos de transportación masiva y paradas, de 6:00 am a 2:00 pm.

10. Implementar para cada medio de transporte estatal que circule fuera del municipio, cuente con la carta de autorizo del jefe de la entidad.

11. Prohibir la transportación de pasajeros en los medios de carga.

12. Los medios de carga que necesiten circular fuera de la provincia deben de contar con el autorizo del subgrupo de transporte de cada municipio.

13. Cada consejo de dirección de la empresas y entidades realizara una evaluación de los medios de transporte con que cuentan y definirá los que deben continuar trabajando con la documentación correspondiente.

14. Se reordenará los parqueos para motos y bicicletas en las áreas céntricas de Bayamo y Manzanillo hasta la 3:00 pm.