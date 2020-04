Comparte











El Consejo de Defensa Provincial de Granma y el grupo de transporte del territorio decidieron establecer una alternativa que permita el traslado de enfermos y familiares a centros de salud de los municipios de Bayamo y Manzanillo.

En días atrás a partir de la implementación de medidas en el sector del transporte encaminadas a evitar la propagación de la COVID-19 se decidió eliminar el servicio de transporte urbano, moto taxis, bicitaxis y coches en la provincia de Granma.

Según informó Leonardo Labrada, Director Provincial de Transporte, para facilitar este servicio a quienes lo demanden porque así lo requiera su situación de salud, en la capital granmense se dispondrá de un ómnibus con capacidad de 55 personas que realizará tres recorridos diariamente, cuyo periplo incluirá el Hospital Infantil, el policlínico Vallejo, policlínico Bayamo y el Hospital Carlos Manuel de Céspedes. De acuerdo con el directivo se comunicará próximamente la implementación de esta alternativa en Manzanillo.

Respecto a las medidas anunciadas que involucraban a bicicletas, motos y motorinas de uso particular el directivo aclaró que pueden circular dentro de la ciudad pero los vehículos de capacidad de dos o más personas solo lo harán con una para cumplir con lo orientado en aras de frenar la pandemia.

Horarios (ida): 6.30 am, 9.30 am y 11.30 am.

Recorrido:

IDA: Cupet, Cementerio, Hospital Infantil, policlínico Vallejo, la Guariana, policlínico Bayamo, Martí frente a propaganda PCC, fábrica de refresco y hospital Céspedes.

REGRESO: sale de hospital Céspedes, baja por avenida Frank País y para en parada detrás de terminal, Zenea esquina Maso, Zenea esquina Parada, policlínico Bayamo, pasa por avenida de los Mártires hasta policlínico Vallejo, luego a Hospital infantil, cementerio y Cupet.