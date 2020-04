Comparte











Descubrimos por las redes sociales que la poeta y ensayista Juventina Soler Palomino sugiere algunos libros que atesora en su librero. Primero recomendó algunos que le habían regalado a su hija y luego inició sus Pesquisas literarias. Como muchos cubanos, Juventina se mantiene en casa en la modalidad de teletrabajo y se le ocurrió hacer en su muro de Facebook esa sección, “el nombre se me ocurrió porque por estos días se realizan pesquisas por la enfermedad y en este tiempo se pueden hacer pesquisas literarias o culturales”, escribió.

“Promuevo todo tipo de literatura y trato de que se relacione con un tema, una efeméride o un tema de rescate o historia literaria. Es muy abierto, pero siempre sobre esa visión”, escribe. En la Pesquisa Literaria (I) sugiere Las calmas aparentes, del poeta manzanillero Alejandro Ponce Ruiz. Y en los siguientes pueden leerse mensajes de solidaridad a las mujeres de Latinoamérica a través de la poesía y propone textos de los escritores cubanos Nelton Pérez, Lucía Muñoz, Alberto Rodríguez Tosca, María Liliana Celorrio y Senel Paz (cuento y guion), entre otros. Juventina abre un espacio para reconocer y promover la literatura que se escribe y se piensa en la provincia de Granma.

Juventina Soler Palomino, miembro de la Uneac, es poeta, editora y ensayista. Entre sus libros publicados se encuentran Signos de resurrección, Ediciones Orto, 2003 y Exilio en mi ciudad, Ediciones Bayamo, 2005, ambos de poesía y el libro de ensayo Mirar a los lados. Dos zonas de la poesía cubana de los noventa, Ediciones Orto, 2007. Actualmente es la coordinadora general de Musas Inquietantes, un proyecto de intervención comunitaria por la no violencia de género y la diversidad sexual. Inciden en escuelas, centros penitenciarios y los cuartos sábados de cada mes abren un espacio en el paseo bayamés. Con ella se articulan la red HSH, TránsFuga y otras. Se han sumado los escritores Lucía Muñoz, Luis Carlos Suárez, Migdalia Mendoza, Erwin Caro… la Guerrilla de Teatreros y dos psicólogas. “La literatura, las Artes escénicas y la música son las manifestaciones que trabajamos con la metodología de activismo cultural o activismo con enfoque de género”, escribe.

“En estos momentos estoy terminando un libro de prosa poética y revisando uno de ensayo que incluye algunas cosas de mi tesis de maestría. Ahí voy hasta donde me dé la cabeza con tantas preocupaciones en estos tiempos. Gracias por escribir sobre lo que hago para darle a la gente un consumo literario de valía y para darme esperanza y ánimo a mí misma”.

Pesquisas literarias



“Los libros y no me canso de repetirlo, son inagotables en brindar conocimientos. Estas pesquisas de hoy… en mi búsqueda de poeta cautiva o en aislamiento necesario, me encontré con estos dos libros (Los orishas en Cuba, de Natalia Bolívar y Las tres mujeres de Orula, de Armando Ferrer Castro) para el acercamiento a determinadas creencias de la religión afrocubana. Leerlos les hará descubrir un mundo mágico y de saberes ancestrales. Pedir a nuestros orishas por la salud de todos y todas es una acción humanitaria y cultural. Quédate en casa y pide… pide mucho para que la salud sea el bien más preciado ahora y siempre”.

“Hoy es 23 de abril, Día del Idioma… y se lo quiero dedicar a las mujeres que desde y con las palabras, investigan, narran, escriben testimonios y dan fe de la violencia machista. Me quedo con “En un lugar de la Mancha de cuyo nombre no quiero acordarme…”. Hoy, en aislamiento o distanciamiento necesario, podemos volver sobre estos libros y (re)hacer nuevas historias. Las mujeres y las palabras. Quédate en casa para volver con la adarga al brazo”. (Sugiere en las fotos Violencia de género. Una mirada desde la sociología, de Iyamira Hernández Pita, y Sombras nada más, 36 escritoras cubanas contra la violencia de la mujer).

Puedes seguir el trabajo de Juventina Soler Palomino en su perfíl personal de Facebook. Mientras le regalamos las primeras Pesquisas literarias publicadas por ella.

Pesquisas literarias (I)

Un amigo, una cuidad, un grupo literario…los años, las preferencias culturales y pasado, presente y futuro en una sola mirada, esa es la vitalidad del poemario “Las calmas aparentes”( Ediciones Orto, 2011) del poeta manzanillero Alejandro Ponce Ruiz y su composición “Poema donde mi madre cose la eternidad en una máquina Singer”: “Quizás por eso madre cose la eternidad en una máquina Singer y también porque el ruido de los muertos la complace (…) Madre sabe que no he crecido ∕ por eso en el silencio de la madrugada ∕ le pide a Dios cuide de mí ∕ Luego se recuesta y duerme tranquila”. Poesía del suroriente de Cuba. Quédate en casa y escribe tu propia realidad.

Pesquisas literarias (II)

Conteo Nocturno, Neltón Pérez

La poesía tiene la virtud de unir a las personas. Este poeta me conocía y llegó al hospital de la ciudad de Manzanillo donde yo había tenido a mi hija el 3 de marzo de 2008 junto a Ismael González Castañer y otros escritores que participaban en la Feria del Libro de ese año. Tuve que buscar mucho su novela “Infidente” pero no sucedió así con su poemario Conteo nocturnos (Ediciones Áncoras, 2014), sí hablo de Nelton Pérez, ese tunero devenido pinero y que tiene una infinitud literaria que sorprende en cada libro. Este poema hace que se lo dedique (con el permiso de Nelton) a todas las mujeres cubanas, a las que conozco y a las que no,

Diana lee un poema en la feria del libro

Esta mujer ∕ ayer dijeron qué muchacha

solía mostrar los senos tras el vino

y el cigarro y bailaba manchada de óleos. Diana lee y amamanta al hijo

y otra vez sus senos

irradian toda la luz tibia, los barrotes insulares, la vejez que nos alcanza.

Nos quedamos en casa y aportamos a la espiritualidad y la cultura de esta hermosa isla.

Pesquisas literarias (IV)

Mujeres trascendiendo fronteras / Mujeres trascendiendo fronteras / Trebol de la suerte, Lucia Muñoz / Madame, la gorda, María Liliana Celorrio

Poesía latinoamericana escrita por mujeres. Las mujeres en resistencia frente a los nuevos contextos globales. Su voz poética nos hace renacer el espíritu y las esperanzas. Escucha sus versos en tu voz para que quedarte en casa se convierta en muchas voces de resistencia. Quedate en casa y vive.

Pesquisas literarias (V)

Matar al último venado, Osvaldo Sánchez / Todas las jaurias del rey, Alberto Rodríguez Tosca

Buscar… pero esa búsqueda nos sorprende… estos libros fueron, son y serán determinantes en la poesía cubana de todos los tiempos. Coincidir o no conmigo ahora no importa, solo es volver a estos autores y a estos títulos para convencernos de la calidad de nuestra literatura. Quedate en casa y busca…sorpren dente con tus (re)encuentros. La cultura nos salva. La poesía nos hace volver a vivir.

Algún día quedará en alguna aventura,obra de teatro, poesías… en fin esta etapa de la vida. Etapa que no impide que los artistas bajen la guardia.Todo lo contrario se animan a crear desde sus hogares. Desde lonmas profundo de sus corazones. Migdalia Esther Mendoza Vega

Revisitar la literatura que nos emociona por su calidad y belleza es también regresar en el tiempo y hacerlo presente. Erwin Caro Infante

Pesquisas literarias (VI)

Nuestro país hace grandes esfuerzos para que la pandemia de la COVID-19 tenga los menos efectos posibles en los seres humanos. También la literatura es parte de esos esfuerzos para dar esperanzas y demostrar que existe el mañana. Les pido que lean este fragmento del poema “Tres ruegos a la Virgen de la Caridad del Cobre”, de la poeta bayamesa Lucía Muñoz Maceo, del libro “El trébol de la suerte” (Ediciones Unión, 2015), específicamente , pertenece al segundo ruego “Por mi país”:

“Tú salvarás esta isla, barca que desafía tempestades, días en que el abismo parece más profundo, más ciega la noche, más fuerte el viento vigoroso y el mar brama (…) Te ruego por mi país por esta tierra bendita donde mis padres duermen su sueño de amapolas y donde yo he soñado la belleza de las albas posibles (…) la tierra en que comparto el pan duro y amargo, el cansancio y la esperanza. Salva a mi tierra, Madre amada y generosa, salva tu isla barca, tu isla luz en esta noche profunda del Caribe”…

Quédate en casa a la luz de los que te resguardan. Te damos las gracias virgen milagrosa y patrona de nuestra isla.

Pesquisas literarias (VII – VIII)

Y… sigo en el cine, en mi pesquisas VIII… El libro “Polvo de alas. El guión cinematográfico en Cuba” (Editorial Oriente, colección Mariposa, 2009), de la escritora y guionista cubana Oneida González, viene a descubrirnos, no sin grandes debates, la importancia del guión para la realización del cine. Es un libro de entrevistas a grandes realizadores de la isla y cierra con la visión de la crítica sobre el guión cinematográfico en nuestro país. Si estás en casa, vuelve a ver alguna de las grandes películas de la filmografía cubana y lee sobre el guión y su importancia. Quédate en casa con el cine y la literatura cubanas.