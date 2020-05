Comparte

















Además de ese gran ejército de batas blancas que hoy está frente a la covid en Cuba, hay hombres y mujeres que sustentan también la tarea desde el anonimato y cuya misión ha sido vital para garantizar las condiciones adecuadas en cada centro asistencial o de aislamiento. Son parte de ese personal de apoyo que asegura toda la logística, el cumplimiento de medidas de bioseguridad y el buen funcionamiento de cada institución.

Para muchos de ellos esta ha sido una de las misiones más trascendentes de su vida laboral, asumiendo retos nunca emprendidos pero con la dimensión del cubano que se crece en todo tiempo.

Sobre la experiencia nos ofreció sus declaraciones Rauel Medina Batista, quien hoy trabaja como administrador del centro de aislamiento Rubén Bravo en Bayamo.

“Fue un gran reto para nosotros asumir esta tarea, porque cambiaron todas las condiciones nuestras de trabajo. Empezar desde horas bien tempranas de la mañana hasta altas horas de la noche con alrededor de 70 trabajadores en el centro para atender la cantidad de pacientes que llegan a la instalación.

Realmente ha sido un trabajo bastante fuerte desde el inicio. Adaptar un centro que no tiene todas las condiciones a las condiciones reales que debe llevar un hospital en tiempo de campaña y que tiene que cumplir con normas higiénicas de forma tal que no vaya a provocarse ningún contagio del personal que tenemos, es una tarea intensa y dura.

Nos corresponde garantizar toda la parte logística de insumos médicos y no médicos. En ello hemos tenido el apoyo de muchos organismos y empresas suministradoras que aportan productos importantes para la alimentación de los pacientes.

También tenemos que reconocer a otras empresas que nos apoyan como ETECSA, Comunales, Recursos hidráulicos, eléctrica, dirección de educación, Policía Nacional Revolucionaria, Correo, Transporte, que han estado a tiempo completo junto a nosotros frente a la tarea.

Realmente ha sido una tarea titánica, todos los días desde las seis de la mañana hasta pasadas las 10 de la noche, pero hemos garantizado todos los procesos.

Alexis Tamayo Montero, administrador del centro de aislamiento Silberto Álvarez también en la capital granmense aseguró: “Para mí es una tarea única porque nunca me había desempeñado como administrador en salud pública aunque soy del área económica.

La administración abarca toda la logística para el funcionamiento del centro y el estado de satisfacción de las personas es algo que uno debe tener en cuenta para el proceso organizativo.

Nosotros en este centro iniciamos con 28 pacientes y hasta este momento hemos tenido un acumulado de 694 pacientes. En los momentos picos cuando llegamos a tener en un día 147 pacientes, se agudizaba un poco más el trabajo porque había que garantizar mayor cantidad de alimentación, atenciones, apoyo, pero nunca nos agotamos ante la labor.

Ambos administrativos hicieron de su labor cotidiana un baluarte. Saben la importancia de su misión en las actuales circunstancias que vive el país, y en casi dos meses nunca han bajado la guardia.

“La experiencia en lo particular ha sido buena porque es un momento no vivido en nuestro país, yo contento de haber sido parte de este proceso histórico que ha tenido Cuba porque nos hace crecer como personas, nos hace ver un conjunto de valores no solo en los trabajamos aquí sino también en los pacientes que muestran gratitud al sistema de salud cubano y al sistema político que defendemos los cubanos. Eso es muy bonito escucharlo en cada momento del egreso de los pacientes.”

Dijo Alexis, en tanto Rauel culminó afirmando: “Aportar mi grano de arena a esta tarea pienso que es fundamental. En cuanto se nos dio la tarea muchos dimos el paso al frente aun sabiendo los riesgos que implica. Ha sido una gran experiencia y el equipo completo la ha cumplido con mucha satisfacción.”