A tono con las necesidades alimentarias de nuestro país varias empresas cubanas de la agricultura amplían su objeto social para tributar más alimentos al pueblo. Ese es el caso de la empresa agroindustrial de granos José Manuel Capote Sosa de Granma que, pese a ser una entidad básicamente arrocera, diversifica sus renglones sin dejar su producto líder. Allí la producción de carne se ha incrementado.

Esta empresa cuenta con más de veinte mil hectáreas de tierra. El mayor por ciento de la extensión está destinado al cultivo de arroz, pero otro volumen no despreciable se ha dedicado a los cultivos varios y la producción de carne.

En visita a las áreas productivas de la entidad conocimos que en este último renglón son 400 productores los que aportan a la tarea en varios módulos pecuarios.

En ellos se potencia la producción de ganado mayor que garantiza entrega de carne y leche a la industria, se desarrollan diferentes razas de ovino caprino, y crece la avicultura para la obtención de carne de pollo y pato, y el aporte de huevos.

En el caso de la producción de ganado mayor, el director de producción de la empresa, ingeniero Nelson González Velásquez afirmó que tienen un plan de entrega de 450 toneladas de carne vacuna en el año y ya fue cumplido, por tanto el aporte será mayor de lo planificado.

En las tierras de la empresa también se incrementa la producción porcina, predominando el cerdo de capa oscura, una raza muy representativa de nuestra nación que había quedado solo en las crianzas de tras patio.

“Es un cerdo muy resistente a nuestro medio y no es exigente a la alimentación, no necesita pienso importado. Este animal come cepa de plátano y otras plantas proteicas que le aportan mucho. Además es alto productor de carne y grasa.” Dijo Nelson.

Es esta la manera en que crece una empresa estatal socialista. Su diversificación permite la eficiencia de la propia entidad y con el aporte se beneficia el pueblo. Respuesta al llamado que hiciera la máxima dirección de la isla a pensar como país, máxime en un tiempo en que el mundo todo ha visto afectadas producciones importantes del programa alimentario.