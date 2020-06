Cuba mantendrá las restricciones de entrada y salida internacional y la prohibición de vuelos comerciales en la primera y segunda fase de la recuperación post COVID-19, dijo hoy Manuel Marrero Cruz, Primer Ministro de la República.

Durante su comparecencia en el programa radiotelevisivo de la Mesa Redonda, Marrero Cruz expresó que los primeros vuelos internacionales chárters en la segunda etapa llegarán a los cayos directamente, dígase Cayo Coco y Cayo Largo del Sur; así como Cayo Santa María que tiene su Aeropuerto en Santa Clara y por eso tendrá protocolo especial, precisó.

También señaló a que se mantendrá la limitación de viajar con una sola maleta en la primera y segunda fase; mientras en la tercera serán permitidas hasta dos maletas, afirmó.

Igualmente confirmó que se mantiene con limitaciones el transporte público, intermunicipal y rural con limitaciones de manera gradual, en los que será exigido el uso del nasobuco y el necesario distanciamiento físico.

El Primer Ministro informó que en la primera fase se mantienen las transportaciones interprovinciales, pero solo para cubrir demandas específicas de determinados intereses laborales.

En otro momento de su intervención explicó que en la segunda etapa de la recuperación se reiniciará el transporte interprovincial en las rutas regulares: aviación, trenes, catamaranes y ómnibus.

Asimismo dijo que la renta de autos será aprobada en la segunda fase, aunque limitada a los cayos, al igual que las excursiones y las marinas; en tanto a partir de la tercera se restituyen excursiones y circuitos turísticos, acotó.

Por último, en referencia a ese tema del transporte aseguró que desde una primera fase se restablece el movimiento de cargas no comerciales.

El Primer Ministro, Manuel Marrero, informa la estrategia de recuperación del país. Para ello se definieron tres objetivos

Volver a la normalidad de forma gradual y asimétrica.

Evitar un rebrote y desarrollar las capacidades de enfrentamiento al mismo.

Reducir riesgos y vulnerabilidades.

Las medidas del plan están divididas en 13 ámbitos y en dos grupos.

El primer grupo, las medidas que llegaron para quedarse. Son estáticas para todas las fases del plan.

El segundo grupo son medidas progresivas que acompañan el proceso. Son implementadas de acuerdo a la situación del país durante la recuperación.

MEDIDAS SANITARIAS

El establecimiento de la primera etapa se basa en cumplimiento de indicadores establecidos por el Ministerio de Salud. De acuerdo a las condiciones de los territorios se establecerán las fases.

13 provincias cumplen con estos requisitos.

Las medidas están acompañados por protocolos de salud.

Garantizar el distanciamiento físico. Para lograrlo es necesario el uso del nasobuco para todas las actividades durante la primera fase, y partir de la segunda fase, se podría flexibilizar su uso.

Se mantendrán en las dos primeras fases las capacidades de reunión en los locales. Hay que mantener la distancia entre las personas.

En todas las fases cualquier trabajador que presente síntomas respiratorios NO se le permitirá la entrada. Además será llevado a un centro de salud.

Se mantendrá el lavado de las manos y desinfección de superficies.

Se mantendrán medidas estrictas de protección a trabajadores en condiciones de riesgo.

Se reducen capacidades de los ascensores a la mitad.

Las pesquisas activas diarias llegaron para quedarse hasta que se controle por completo está situación.

Se reinician gradualmente los servicios hospitalarios desde la primera fase, comienzan a restituirse estos servicios médicos, urgencias, tratamientos, consultas… a un 50 por ciento. En la segunda fase a un 75 por ciento y en la tercera completamente. Lo mismo ocurre con los servicios estomatológicos.

Se mantienen suspendidas en las dos primeras fases las visitas a pacientes en los centros hospitalarios.

TURISMO

Quedan 2600 turistas en el país.

En un primer momento solo se abrirá el sector para el mercado interno.

Se prepararán las ofertas con vistas al turismo internacional

En frontera se aplicará un PCR (no test rápido) y se aplicarán otros protocolos. Al llegar al centro turístico también se le dará un seguimiento clínico epidemiológico.

En los hoteles habrá un equipo conformado por un médico, un enfermero y un experto en higiene y epidemiología.

Los trabajadores del turismo al incorporarse a los hoteles que recibirán turismo internacional, se les harán un test rápido. Dichos trabajadores estarán trabajando por siete días también siendo vigilados clínicamente. Luego de esta semana descansará siete días de descanso en sus viviendas, en forma de aislamiento.

En la segunda fase iniciaría el turismo internacional en la cayería norte y sur del país: Cayo Santa María, Cayó Coco, Cayo Guillermo, Cayo Cruz y Cayo Largo del Sur.

Los turistas se limitarán a disfrutar de estas instalaciones pero no tienen acceso al interior de la Isla

Varadero será destinado inicialmente para el turismo nacional y posteriormente, dadas sus condiciones hoteleras y la extensión del territorio, se piensa dividir el territorio para evitar

En la tercera fase se abrirían otros destinos como Holguín y Trinidad.

Los hoteles no abrirán al cien por ciento de su capacidad, precisamente, para mantener ese distanciamiento físico en las instalaciones.

Reiniciará la renta de autos para el turismo internacional pero solo para moverse de forma local en los cayos.

En la segunda fase se abrirá la venta de excursiones también al interior de los cayos. En la tercera fase se iniciarían todas las excursiones en el país.

Los campismos también abrirían con restricción en sus capacidades.

Se mantienen las medidas de restricción de salida y entrada al país, así como los vuelos comerciales durante la primera y segunda fase.

Los primeros vuelos internacionales chárter (turísticos) llegarían directo a los cayos.

Los turistas que lleguen a Santa Clara con rumbo a Cayó Santa María, serán sometidos a todos los protocolos y no podrán desviarse de la ruta. Serán custodiados por agentes de la seguridad.

Se mantendrá la decisión de viajar con una sola maleta en las dos primeras fases. En la tercera, se aceptaría una segunda maleta.

La aeronáutica internacional ha adoptado un grupo de medidas en las que incluye la prohibición del equipaje de mano.

TRANSPORTE

Se restablece con limitaciones el transporte urbano, rural e intermunicipal contemplando todas las medidas de distanciamiento e higiene.

Se restablece el transporte interprovincial en la primera fase solo para satisfacer un grupo de demandas e intereses laborales. En segunda fase, iniciaría en las rutas regulares incluyendo vuelos nacionales, ómnibus, trenes y los catamaranes que trasladan personas hacia la Isla de la Juventud.

MEDIDAS LABORALES Y TRIBUTARIAS

Se mantendrá el pago por resultados en el sector empresarial.

El trabajador que en estos tiempos de pandemia se encontrara fuera del país mantiene su puesto de trabajo.

Desde la primera fase se pretende estimular el trabajo por cuenta propia, por lo que los taxis que se les aplicará no serán al máximo.

Una vez que se restituya el turismo internacional en la tercera fase, las casas de rentas podrán reiniciar su actividad siguiendo protocolos

Las autorizaciones para las actividades por cuenta propia se reiniciarán los trámites que ya estaban

Los trabajadores que no asistan por problemas epidemiológicos se les pagarán el cien por ciento de su salario.

Se mantendrá la atención especializada a las madres, hogares de ancianos, hospitales psiquiátricos, centros de deambulantes y casas de niños sin amparo filial

Pago de 250 CUP de estímulo a las personas que se dedican a la higienización de centros hospitalarios.

Se mantendrá el teletrabajo y el trabajo a distancia.

Se mantendrá el mismo tratamiento a los trabajadores interruptos en las dos primeras fases.

El aplazamiento de las cuotas tributarias será hasta la segunda fase. El que lo pague en los primeros treinta días se le rebajará un 5 por ciento.