Noticiero En Directo (16 junio 2020)

<iframe src = "https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fcnctvgranma%2Fvideos%2F595724794399211%2F&show_text=false&width=552&height=394&appId" width = "552" height = "394" style = " border : none ; overflow : hidden " scrolling = "no" frameborder = "0" allowTransparency = "true" allow = "encrypted-media" ></iframe>

#EnVivo

Noticiero #EnDirecto (#16junio2020)

Titulares:

– Realizan ceremonia de ingreso a la filas de la Federación de Mujeres Cubanas desde el aislamiento social

– Planta de helados de Bayamo reinicia proceso fabril

– Incentivan cría de cerdos con producción local de alimentos

– Será Granma la primera provincia cubana en exportar productos de alto valor genético

#NoticiasGranma